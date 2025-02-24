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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde buzlanmanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ekip  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi.

Ara sokak ve caddelerde buzlanma nedeniyle araçların yavaş ilerlemesi trafikte sıkışıklığa yol açtı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı İETT hatlarındaki seferlerde gecikme ve iptaller yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den itibaren başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy, Avcılar-Küçükçekmece arasında trafik ağır ilerliyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspres Caddesi'nin her iki yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Toplu taşımada yoğunluk

Öte yandan haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metro ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer noktalarda da işe gitmeye çalışan vatandaşlar sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 78'e kadar ulaşırken, kent genelinde yüzde 67'ye çıktı.

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