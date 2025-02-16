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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

(Japonya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jeotermal Karşılama Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Manisa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek Milli Egemenlik Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarına devam edecek.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(Adıyaman/11.00-12.48) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'da sporcularla buluşacak, gençlik merkezlerini ziyaret edecek ve ING Erkekler Türkiye Kupası final maçını izleyecek.

(Şanlıurfa/12.00/13.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/Konya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor ve Esenler Erokspor-Erzurumspor FK müsabakalarıyla sürecek.

(Iğdır/Bolu/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 20. hafta maçları tamamlanacak.

6- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Şanlıurfa/16.00) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-Bodrum Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.00/Kayseri/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Zerenspor-Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker ve Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/17.00/18.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Norveç'in Runar Sandefjord takımına konuk olacak.

(Sandefjord/19.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasına Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/14.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)

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