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Eyüpsultan'da yanan araç kullanılmaz hale geldi

İstanbul Eyüpsultan'da bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Eyüpsultan'da yanan araç kullanılmaz hale geldi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halindeki 34 CPE 950 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bulunduğu yerde yanarken, aniden hareket eden araç caddeden aşağı doğru gelerek aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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