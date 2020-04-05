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İstanbul'un simge meydanlarının tek sakini güvercinler

İstanbul'da koronavirüs salgını sebebiyle boş kalan Taksim Meydanı, Eyüp Sultan, Ortaköy ve Eminönü'deki Yeni Cami önü kuşlara kaldı.

Emin İleri   | 05.04.2020
İstanbul'un simge meydanlarının tek sakini güvercinler Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Taksim Meydanı, Eyüp Sultan, Ortaköy ile Eminönü'deki Yeni Cami önü güvercinlere kaldı.

Vatandaşların, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılara uyması meydanları boş bıraktı.

Hafta içi ve hafta sonu yerli ile yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Taksim Meydanı, Eyüp Sultan, Ortaköy ve Eminönü'deki Yeni Cami önü gibi İstanbul'un simge yerleri kuşlara kaldı.

İnsanların güvercinlere yem vermesiyle bütünleşen bu meydanlar, salgını sebebiyle sessizliğe bürünürken, çok az da olsa kimi vatandaşlar güvercinlere yem vermeye devam ediyor.

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