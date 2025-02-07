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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Narlıca Mezarlığı'na ve Defne Belediyesine ziyaretin ardından belediye önünde basın açıklaması yapacak, Deprem Anneleri Korosu etkinliği ile konteyner kent mevlit törenine katılacak.

(Hatay/09.30/11.00/13.00/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Gediz ilçesinde işyeri açılışı yapacak, Kütahya Şehit Aileleri Derneğini, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına iştirak edecek.

(Kütahya/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I’in tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşılaşacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Mersinspor-Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

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