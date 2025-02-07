Dolar
35.99
Euro
37.40
Altın
2,864.88
ETH/USDT
2,722.50
BTC/USDT
96,931.00
BIST 100
9,836.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
logo
Gündem

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürüyor.

Ekip  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'de yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağarken, Çamlıca ve Aydos Tepesi ile Maltepe'nin Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinin ormanlık alanlarında da aralıklarla yağış sürüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışı, yol kenarlarını ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Başakşehir Millet Bahçesi beyaza bürünürken, Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve buz önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece boyunca tuzlama çalışmalarını hızlandırdığı belirtilen açıklamada, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yağışın şiddetini artırması üzerine ana arterlere tuzlama araçları yönlendirildi.

Beykoz'da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda da yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.

Metrobüs hatları boyunca köprülerde, üst geçitlerde ve yaya yollarında tuzlama çalışmaları yapılırken, özellikle Edirnekapı, Çağlayan, İDO giriş çıkışları ve metro istasyonları gibi yoğun kullanılan noktalarda kar küreme ve buzlanmayı önleyici tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmurun etkisiyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yavaş seyrediyor.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde, Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakasına geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağında artarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'de başlayarak köprü girişlerine uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Haliç Köprüsü girişinde başlayan yoğunluk Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arası trafik, iki yönlü olarak yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Her iki yakada da bazı ana arterlerle sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kazalar meydana geldi

İşe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca, bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı belediye ekiplerince tuzlama yapılıyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar küreme ve tuzlama araçları çalışma gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözleniyor.

Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
Sağlık Bakanlığı, hastane yerleşkelerindeki sahipsiz hayvanlara ilişkin illere yazı gönderdi
Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya Bakanlık itiraz etti

Benzer haberler

İstanbul 15,7 milyon nüfusuyla 131 ülkeden daha kalabalık

İstanbul 15,7 milyon nüfusuyla 131 ülkeden daha kalabalık

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'da kar trafik kazalarına neden oldu

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü
İstanbul merkezli "panel" operasyonunda tutuklanan şüphelilerin ifadesine ulaşıldı

İstanbul merkezli "panel" operasyonunda tutuklanan şüphelilerin ifadesine ulaşıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet