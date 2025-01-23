Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılacak, daha sonra Kagame onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.30/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Encemine) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile 2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo ekibini konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
4- CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD maçıyla başlayacak.
(Ordu/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.