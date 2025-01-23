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THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Deveci  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.

Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.

Yolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim." dedi.

"Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum"

Yolculardan Ahmet Kiraz ise 2012'de Türkiye'ye geldiğini, burada okuyup, çalışarak bir hayat kurduklarını söyledi.

Böyle bir anı hiç beklemediklerine dikkati çeken Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu diye düşünüyorduk. Bir anda olaylar olunca çok mutlu olduk. Bugün ilk uçuşla ülkeme dönüyorum ve her anı kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

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