Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışına ve Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Denizli/14.00/Aydın/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis Basın Koridoru'nu ziyaret edecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Türkmen Anadolu Lisesi Açılışı'na, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Buluşması'na, Konak Belediyesi Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi Açılışı'na, Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma programları ile İsmet İnönü'yü Anma Konseri'ne katılacak.
(İzmir/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli İrade Buluşmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılında Adalet" konulu toplantıya iştirak edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Atatürk Devlet Hastanesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'nda yer alacak.
(Düzce/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu ve AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Sakarya/15.45/16.20/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım Alanında İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "DEİK İş Konseyleri 2024 Olağan Mali Genel Kurulları Ticari Diplomasi Ödül Töreni"nde yer alacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılış törenine iştirak edecek.
(Aydın/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının kasım ayına ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor müsabakasıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak, antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Teknik direktör Fatih Terim'in başında bulunduğu Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında El Ehli'ye konuk olacak.
(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)
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