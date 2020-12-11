Euro
9.64
Dolar
7.94
BIST 100
1,355.33
Altın
1,833.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin Anadolu Sohbetleri programında konuşuyor. Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.12.2020
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek. 

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumu yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı - Görüntülü)

11- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak. 

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek. 

(Mersin/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti
Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 339 bini aştı
ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'dan FDA kurulunun Kovid-19 aşısı onayına övgü
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

AB Liderler Zirvesi başladı

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi