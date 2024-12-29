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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda oy verme işlemi başladı.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Şanlıurfa/12.30/15.30) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katılacak.

(Malatya/13.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/12.30) 

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/15.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) 

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

SPOR

1 - Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00) 

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına; Anadolu Efes-Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00) 

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası; Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Mersin/Kayseri/16.00/Ankara/18.00) 

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu; A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nda Güneysu-Rize Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Rize/17.00) 

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