Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Şanlıurfa/12.30/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katılacak.
(Malatya/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Şanlıurfa/12.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Şanlıurfa/15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1 - Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına; Anadolu Efes-Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası; Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/Mersin/Kayseri/16.00/Ankara/18.00)
4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu; A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nda Güneysu-Rize Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/Rize/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.