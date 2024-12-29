Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,406.40
BTC/USDT
95,184.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda oy verme işlemi başladı.
logo
Gündem

Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini, 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir içinde yaşanan kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türündeki araçların karıştığını belirtti.

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde, motosiklet denetimleriyle ilgili olarak bu yıl 26 Aralık'a kadar 2 milyon 898 bin 366 işlemin yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş sırasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." uyarısında bulundu.

Usulsüz çakar kullanan 74 sürücü hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince 19-26 Aralık tarihleri arasındaki trafik denetimlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullandığı tespit edilen 74 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldı."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi
Türkiye ve dünya gündemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bakan Tekin ile Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'na konuk oldu
Sultangazi'de öğrenciler üst geçit çalışmasının tamamlanmasını istiyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından "fahiş fiyat" uygulayan işletmelere 10 milyon lirayı aşkın ceza

Ticaret Bakanlığından "fahiş fiyat" uygulayan işletmelere 10 milyon lirayı aşkın ceza

Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı

Çevreyi kirleten tesislere 11 ayda yaklaşık 2 milyar liralık ceza

Çevreyi kirleten tesislere 11 ayda yaklaşık 2 milyar liralık ceza
İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'daki kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'daki kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet