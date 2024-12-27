Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da Valiliği, Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek, sağlık yöneticileri toplantısına katılacak, Kırklareli'nde Valilik, Gençlik Merkezi ve Belediyeye ziyarette bulunacak, sağlık yöneticileri toplantısı ile Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılış programına katılacak.
(Tekirdağ/09.00-13.00/Kırklareli/14.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışına katılacak. Bakan Bolat, iş dünyası sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yapacak.
(Kocaeli/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve havuz inşaatı ile Çayeli yurt inşaatını inceleyecek, şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katılacak ve Genç Ofis'i ziyaret edecek Bak, AK Parti Teşkilat Toplantısı'nın ardından antrenör ve sporcularla buluşacak.
(Rize/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Belgrad/22.30)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu maçları başlayacak. A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, B Grubu'nda EPSAŞ Enerji-Güneysu maçları oynanacak.
(Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.