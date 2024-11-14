Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek.
(Ankara/14.00/14.15/15.15/16.15/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.
(Lefkoşa/Girne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul'da, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor" programı ile "Tarım Orman İnsan Fotoğraf Yarışması" ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/09.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yüreğimde Filistin" Pul Lansmanı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
(Madrid/22.45) (Fotoğraflı)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yapılacak. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet, Emlak Konut-Danilos Pizza, Beşiktaş-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları oynanacak.
(Muğla/17.00/Kayseri/17.30/İstanbul/18.00/20.00/Mersin/18.30) (Fotoğraflı)
3- CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımına konuk olacak.
(Wiesbaden/21.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.