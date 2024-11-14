Dolar
34.35
Euro
36.35
Altın
2,558.29
ETH/USDT
3,228.00
BTC/USDT
90,079.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Başak Erkalan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Petrol hakkına müteallik karar

Öte yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma
Türkiye ve dünya gündemi
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Yenikapı metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğde değişiklik

Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğde değişiklik
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin uygulama usul ve esasları değiştirildi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin uygulama usul ve esasları değiştirildi
e-Arşiv faturasına ilişkin düzenleme yapıldı

e-Arşiv faturasına ilişkin düzenleme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet