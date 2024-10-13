Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Asya Parlamenter Asamblesi istişare toplantılarına katılacak, İsviçre'deki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak
(Cenevre)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Datça İlçe Başkanlığı ile Datça Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Marmaris Belediyesi Halk Cafe Açılışı ile Muğla Planlama Ajansı Lansmanı'na iştirak edecek.
(Muğla/11.00-16.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin 2. büyük kongresine katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
GÜNCEL
1- Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
(Ankara/10.00-12.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile yapılacak müsabaka öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını burada yapacak.
(Reykavik/16.45/21.00)
2- UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'yi konuk edecek İzlanda, hazırlıklarını, maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Age Hareide ve bir oyuncusu, idmanın ardından statta basın toplantısı düzenleyecek.
(Reykavik/19.00/20.15)
3- Nesine 2. Lig'in 7. haftasında Beyaz Grup müsabakaları tamamlanacak, Kırmızı Grup karşılaşmaları başlayacak.
4- Nesine 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak, 4. Grup'ta ise karşılaşmalara devam edilecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına, Galatasaray-TOFAŞ ve Mersinspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/Mersin/18.00)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-BOTAŞ, ÇBK Mersin-Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla sürecek.
(Muğla/14.00/Mersin/14.30/İstanbul/19.00)
8- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftası, Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart, TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor-Spor Toto ve On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Bitlis/13.00/Ordu/Antalya/14.00)
9- Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımını konuk edecek.
(Muğla/17.00)
10- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, Hırvatistan'ın ZRK Bjelovar takımını ağırlayacak.
(İstanbul/17.00)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına, Rize Belediyespor-Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.00/Ankara/İstanbul/17.00)
12- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağının ikinci gününde superpole ve ikinci yarış gerçekleştirilecek.
(Alcabideche/13.00/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.