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Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Harun Reşit Yıldıko  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

Karaman

Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

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