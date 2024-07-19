Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin vereceği resepsiyona katılacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da basın açıklaması yapacak ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek, TOKİ Deprem Konutları'nda incelemede bulunacak.
(Elazığ/10.00/Şanlıurfa/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'de ziyaretler gerçekleştirecek, bazı etkinliklere katılacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı uluslararası göç istatistiklerini, haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini, mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Kadın futbolunda 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak. Türkiye'nin B Ligi 1. play-off turundaki rakibi belli olacak.
(Nyon/14.00)
2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.
(Belfast/21.00)
3- Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak Cimnastik Milli Takımı, Fransa'ya gidecek.
(Antalya/07.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)üAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.