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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin vereceği resepsiyona katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da basın açıklaması yapacak ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek, TOKİ Deprem Konutları'nda incelemede bulunacak.

(Elazığ/10.00/Şanlıurfa/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'de ziyaretler gerçekleştirecek, bazı etkinliklere katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Tekirdağ/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı uluslararası göç istatistiklerini, haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini, mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Kadın futbolunda 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak. Türkiye'nin B Ligi 1. play-off turundaki rakibi belli olacak.

(Nyon/14.00)

2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Belfast/21.00)

3- Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak Cimnastik Milli Takımı, Fransa'ya gidecek.

(Antalya/07.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ü

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