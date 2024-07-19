Dolar
33.11
Euro
36.08
Altın
2,421.19
ETH/USDT
3,435.00
BTC/USDT
64,255.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Kuyu-9" operasyonlarında 6 ilde 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "Kuyu-9" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
"Kuyu-9" operasyonlarında 6 ilde 47 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firari Abdullah Çapkan'ın ve cezaevindeki Ramazan Taş'ın yaptığı, birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya'da "Kuyu-9" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 46'sının tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şüphelilerin, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanımını yapmak", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-9" operasyonlarında 6 ilde 47 şüpheli yakalandı
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

Benzer haberler

"Kuyu-9" operasyonlarında 6 ilde 47 şüpheli yakalandı

"Kuyu-9" operasyonlarında 6 ilde 47 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan dini değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 135 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
"Kalkan-26" operasyonunda 94 düzensiz göçmen yakalandı

"Kalkan-26" operasyonunda 94 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet