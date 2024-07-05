Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar şehitlerini anma törenine katılacak.
(Erzincan/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binası açılışına katılacak.
(Karabük/10.30/11.00/Bartın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, Sal Köprü Mahallesi rezerv alanında, Malatya merkez sahasında incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak, Kışla Caddesi Merkez 2 Saray, Bostanbaşı ve Yakınca mahalleleri ile Akçadağ ilçesi şantiyelerini gezecek, Doğanşehir'de alan incelemesinde bulunacak.
(Malatya/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katılacak, Kahramanmaraş Otobüs Terminali yanındaki hastane yerine, Türkoğlu Devlet Hastanesine, Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak, Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret edecek ve toplantıya katılacak, basın açıklaması yapacak.
(Kahramanmaraş/09.15-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başbağlar şehitlerini anma törenine iştirak edecek.
(Erzincan/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşları toplantısına ve Pelitözü Gölpark Festivali'ne katılacak, Osmaneli'de karpuz hasadı yapacak.
(Bilecik/11.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını kamp merkezinde tamamlayacak.
(Barsinghausen/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Berlin/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- EURO 2024 çeyrek final mücadelesi, İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçlarıyla başlayacak.
(Stuttgart/19.00/Hamburg/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alt boy müsabakaları başlayacak, organizasyonun kültürel seremonileri gerçekleştirilecek.
(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.
(Londra) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.