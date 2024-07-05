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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

Gökhan Yılmaz  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 4 vinç, 4 vagon, 105 metre ray ve 16 ton kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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