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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. -VTR-
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulunun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecek.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenecek "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanacak.

- Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Volkspark Stadı'nda Çekya ile karşılaşacak. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

- Günün diğer maçlarında E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika, F Grubu'nda ise Gürcistan-Portekiz mücadele edecek.

(Hamburg/22.00/Frankfurt/Stuttgart/19.00/Gelsenkirchen/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu eleme turu eşleşmeleri ve normal sezon kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/12.00)

3- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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