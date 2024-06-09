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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il, KKTC'nin Lefkoşa ve Hırvatistan'ın Zagreb kentlerinde yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sasalı Kent Ormanı'nda 12'nci Geleneksel Keşkek Günü'ne, Beşyol köyünde Kiraz Festivali'ne iştirak edecek.

(İzmir/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmancık Kaymakamlığını, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret edecek, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda düzenlenecek anma programına katılacak.

(Çorum/09.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını konakladığı otelin sahasında sürdürecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, PGE Narodowy Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Poznan/12.15/Varşova/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Fukuoka/09.30)

3- Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, Ülker Stadı'nda tamamlanacak. Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçimi yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Formula 1'de sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak.

(Montreal/21.00) (Fotoğraflı)

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