Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştayın 162. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katılacak, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul edecek.
(Ankara/14.00/TBMM/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunu bilgilendirecek, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/11.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Türk-İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğini ziyaret edecek, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen galaya katılacak.
(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 77. Dünya Sağlık Asamblesi'nde hitap edecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulunacak, Ihlara Vadisi Cam Teras'ın açılışını yapacak, Güzelyurt ilçesinde tanıtım gezisine katılacak, turizmcilerle toplantı yapacak, AK Parti Güzelyurt SKM'yi ziyaret edecek, Zelve Ören Yeri ile restorasyonu süren peribacalarında inceleme gerçekleştirecek.
(Kayseri/Aksaray/Nevşehir/10.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde başlayacak. Açılış oturumunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Futbol Federasyonunun öncülüğünde hayata geçirilecek "Güneş Enerjisi Sistemi Projesi" tanıtımı ve basın toplantısı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonunda yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off 4-5'incilik müsabakası, Kastamonu Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur maçında ABD'li Emma Navarro ile karşılaşacak.
(Paris) (Fotoğraflı)
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