Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ve Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.30/16.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde, Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile görüşecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurtalan İlçe Mitingi'ne, Türkiye Yüzyılı Kadınlar Buluşması'na ve iftar programına katılacak.
(Siirt/13.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu'da Koza Pazarı Meydanı'nda halkla buluşacak, Kemalpaşa Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda iftar programına iştirak edecek.
(Manisa/17.30/İzmir/19.39) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Kumluca beldesinde, Ulus ilçesinde halkla buluşacak, Kurucaşile ilçesindeki iftar programına katılacak, Kastamonu'da Cide ilçesini ziyaret edecek.
(Bartın/12.00/14.00/19.19/Kastamonu/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Süleymanpaşa'da iftar programına katılacak.
(Tekirdağ/16.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'de Valiliği ziyaret edecek, iş insanlarıyla buluşacak, Nevşehir'de Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmalarına, Niğde'de iftar programına iştirak edecek.
(Kırıkkale/11.30/12.00/Nevşehir/15.30/Niğde/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Tavşanlı ilçesinde miting programına, Muğla'da Beşkaza Meydanı'nda iftar programına katılacak.
(Kütahya/12.00/15.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Niksar Mitingi'ne, İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek.
(Tokat/14.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Çorum'da iftar programına katılacak.
(Çankırı/14.30/Çorum/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taşköprü Mitingi'ne iştirak edecek.
(Kastamonu/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arsin, Tonya, Vakfıkebir ve Akçaabat ilçe mitinglerine, AK Parti Trabzon Dünden Bugüne Teşkilat İftarı programına katılacak, Gümüşhane'de esnafı ziyaret edecek, Gençlik Aşkıyla Programı'na katılacak, vatandaşla buluşacak.
(Trabzon/11.30-18.50/Gümüşhane/20.30-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, 2023 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları sergisine katılacak.
(İstanbul/17.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor, Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas ve Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Muğla/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek, yarı final serisi ilk maçında ise Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.
(Mersin/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.