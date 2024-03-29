Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.