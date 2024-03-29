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Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de, halı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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