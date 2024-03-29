Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de, halı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.
Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.