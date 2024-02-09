Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu açılışına katılacak. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Akılbek Caparov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek Yılmaz, 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Malatya ve Adıyaman Besni'de adalet saraylarının temel atma törenlerine katılacak.
(Malatya/09.00/11.00/Adıyaman/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı Tanıtım Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılacak, merkez ilçe muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek. Maarif Buluşmaları programına iştirak edecek Bakan Tekin, MHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunacak ve Gençlik Buluşması programına katılacak.
(Erzurum/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kastamonu/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemi sanayi üretim endeksi ile 2023 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşüne dair gelişmeler takip edilecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kurulunun ilk gün oturumuna katılacak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izleyecek.
(İstanbul/10.00/Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi, Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Atina/22.15) (Fotoğraflı)
5- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk ayağı, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
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