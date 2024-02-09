Dolar
30.68
Euro
33.05
Altın
2,033.33
ETH/USDT
2,451.40
BTC/USDT
46,203.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

Buğrahan Ayhan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı
Narkogüç operasyonlarında 456 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi Demir'i Irak'ta etkisiz hale getirdi

MİT'ten terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasına darbe

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği deşifre edildi

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği deşifre edildi
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü

PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü
MİT Başkanı Kalın'dan Irak'a ikinci ziyaret

MİT Başkanı Kalın'dan Irak'a ikinci ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet