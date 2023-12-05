Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü programına katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/13.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Adalet Halk Kütüphanelerinin açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü programına katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Valilik Meydan Alanı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'ndan afet köy evleri anahtar teslim törenine canlı bağlantıyla katılacak, il genel koordinasyon toplantısına iştirak edecek.
(Malatya/12.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
- HEDEP Grup Toplantısı yapılacak.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Toprak Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'dan oluşan Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi başlayacak; VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor, Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32, Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor, Bitexen Antalyaspor-Kepezspor, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor ve Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Ankara/13.00/Antalya/17.00/21.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6'ncı ve son maçında Gürcistan'ı konuk edecek.
(Mersin/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Türk Telekom, Romanya'nın U-BT ekibini ağırlayacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Darüşşafaka Lassa, Fransa'nın Cholet Basket takımına konuk olacak.
(Cholet/22.00)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Valencia/21.15)
8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'ın Maritza ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final (Son 16 turu) rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını konuk edecek.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)
10- Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını düzenlenecek törenle alacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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