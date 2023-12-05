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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 12 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı.

Mustafa Güngör  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 12 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yapıldı.

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.

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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 12 gözaltı
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