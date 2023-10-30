Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM Genel Kuruluna sunuşunu yapacak.
(Ankara/09.00/TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane'de Avrupa Konutları Çamlı Vadi İlkokulu ile Avrupa Konutları Çamlı Vadi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sancaktepe'de yapımı tamamlanan okullar ve Üsküdar'da "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" gezici eğitim tırının açılış törenlerine katılacak.
(İstanbul/10.00/12.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi araştırma platformunun tanıtım ve imza törenine katılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacak, "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin bölge toplantısında konuşacak.
(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası; Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.
(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.