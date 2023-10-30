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TCDD 114 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek.

Mustafa Çalkaya  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
TCDD 114 işçi alacak

Ankara

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak.

Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

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