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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde konuşuyor.
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

CUMHURİYET'İMİZ 100 YAŞINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00/12.30/İstanbul/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis/Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düzenlenecek tören ile Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tarabya Sahili'nde gerçekleştirilecek programa iştirak edecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcu ve antrenörlerle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini, Çengelköy seyir alanından takip edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir ve MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası; Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Ümraniyespor, Altay-Sakaryaspor ve Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/13.30/Adana/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası; Bursaspor İnfo Yatırım-Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko-Reeder Samsunspor ve Anadolu Efes-Galatasaray Ekmas maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/13.00/Manisa/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası; İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş-ÇBK Mersin ve Bursa Uludağ Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. TÜRŞAD-Halkbank, Ziraat Bankkart-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara, Develi Belediyespor-Spor Toto ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Bitlis/13.00/Ankara/Antalya/14.00/İzmir/15.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına; Armada Praxis Yalıkavakspor-Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla devam edilecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

7- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın Moda-Adalar parkurundaki üçüncü yarışıyla sona erecek. Yarışın ardından ödül töreni düzenlenecek.

(İstanbul/12.00/20.00) (Fotoğraflı)



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