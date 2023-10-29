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Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mert Murat Yaşar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay

K.E. idaresindeki 31 AEM 975 plakalı otomobil ile B.D. yönetimindeki 34 JP 5052 plakalı otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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