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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ile Muhtarlar Günü Buluşması'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.00/17.00/13.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Kadınları VI. Kongresi'nin açılış toplantısında konuşacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kültür Sanat Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

(Samsun/15.15-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Düzce/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Bilim Festivali açılışına, Akdeniz Üniversitesi ilk ders ve doktora tevcih törenine, gençlerle buluşma programına ve Antalya OSB Teknopark açılış törenine katılacak.

(Antalya/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzomberok, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubronvnik ekibine konuk olacak, L Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Roche Vendee Basket ekibini ağırlayacak, E Grubu'nda ise Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ruzomberok/Dubronvnik/19.00/İstanbul/20.30/Mechelen/21.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

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