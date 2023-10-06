Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Üniversitesi yeni akademik yıl açılış törenine katılacak, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek.
(Ankara/10.00/TBMM/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret edecek.
(İstanbul/10.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde "AK Parti 22 Yaşında Paneli"ne katılacak.
(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Büyütech" Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cuma hutbesi verecek ve Kurşunlu Medresesi'nde TDV İslam Sanatları Sergisi'nin açılışına, "Hadislerle İslam" eserinin Boşnakça tanıtımı ile Mevlit Programı'na iştirak edecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu’na katılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Malezya'da süren 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, final maçında ABD ile karşılaşacak.
(Kuala Lumpur/15.30)
3- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da kadınlar bireysel tasnif finalleriyle devam edilecek.
(Antwerp)
4- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası başlayacak; Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçları yapılacak.
(Antalya/Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Trendyol 1. Lig 8. hafta ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftası 4 müsabakayla tamamlanacak. Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Reeder Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.
(Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Fenerbahçe Alagöz Holding-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonuna; MOK Spartak-Pigasos Polichnis Sports ve KV Peja-OK Univerzitet vo Tetovo maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/17.00/19.30) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Lusail/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.