Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılacak, Hilton Bomonti Otel'de Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta valiliğe, baroya, belediyeye, AK Parti İl Teşkilatına ziyaretlerde bulunacak, Bartın'da TOKİ Kura Töreni'ne katılacak, Şarköy Konut Alanı'nı ziyaret edecek.
(Zonguldak/10.00-12.00/Bartın/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği ziyaret edecek, esnafla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(İzmir/09.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na katılacak.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın gala yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Coca-Cola Dijital Servis Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.
(Ankara/11.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile ağustos ayı konut satış ve temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşma yapacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2023-2024 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında, Semt77 Yalovaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.
(Yalova/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.