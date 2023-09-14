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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem Bölgesinde Adalet Hizmetleri Toplantısı"na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Bölge Adliye Mahkemesini, Baro Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00-16.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak, Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak ve AK Parti İl Teşkilatı ile buluşacak.

(Kütahya/10.30-16.30) 

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı ile Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı Bildirisinin İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00) 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması ile 2023 yılı 1. dönem hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sporla Engelsiz Yaşam" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/14.00) 

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftası Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.00/Kayseri/18.00) 

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