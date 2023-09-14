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5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gökhan Çeliker  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Ankara

Karara göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Varşova Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Rabat Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Bujumbura Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

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