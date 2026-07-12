Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli takım, organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli takım, organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler, finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde mücadele ederek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca sergiledikleri mücadele, azim ve takım ruhuyla hepimize gurur yaşatan genç sporcularımız, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut vermiştir. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımıza, teknik ekip ve yöneticilere teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."