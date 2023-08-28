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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğünde 2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehir buluşmaları basın toplantısına katılacak, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.

(Elazığ/09.00/11.00) 

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Bitexen Giresunspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/21.00) 

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında 29 Ağustos Salı günü iç sahada Norveç'in Molde takımıyla yapacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını da tesislerinde yapacak.

(İstanbul/17.00/20.00) 

- Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve takımdan bir futbolcunun basın toplantısı karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta gerçekleştirilecek; Norveç temsilcisi son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00) 

3- 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu, Belçika'da yapılacak Sırbistan-İsveç ve Çekya-Ukrayna maçlarıyla tamamlanacak.

(Brüksel/18.00/21.00) 

4- 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, A Grubu'nda ev sahiplerinden İtalya ile Belçika arasında oynanacak maçla başlayacak.

(Bologna/22.00) 

5- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi başlayacak.

(New York) 

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