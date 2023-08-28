Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Barlık'ın dün arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.
August 28, 2023
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.