Dolar
26.57
Euro
28.73
Altın
1,914.57
ETH/USDT
1,640.90
BTC/USDT
25,923.00
BIST 100
7,914.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Barlık'ın dün arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul temmuzda gelen turist sayısında son 10 yılın rekorunu kırdı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı
Türkiye ve dünya gündemi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Eskişehir'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet