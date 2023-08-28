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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, "Ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. 'Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı' iddiası doğru değildir."

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