Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kriz merkezini; Hatay'da Valilik, AK Parti İl Teşkilatı, konteyner kent ve Adli Tıp Kurum Başkanlığını ziyaret edecek.
(Gaziantep/10.30/Hatay/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakırcılar Çarşısı temel atma törenine katılacak, köy evi ziyaretinde bulunacak.
(Malatya/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday hasadına ve Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Konya/09.30/11.00/16.00/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları düzenlenecek.
(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Fatma Kahraman Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası yarı finalinde Ukrayna ile karşılaşacak.
(Doha/16.00) (Fotoğraflı)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışları yapılacak.
(Liege/13.00/17.30) (Fotoğraflı)
3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesi, Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek.
(Muğla) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.