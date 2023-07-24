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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı uluslararası göç istatistikleri ile "Sağlık Modülü, 2022" ve "Yaşam Kalitesi Modülü, 2022" haber bültenlerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.

(Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, deplasmanda yapacağı Zalgiris maçı öncesi son antrenmanına çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk ile bir futbolcu, antrenmandan önce LFF Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

- Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin de düzenleyeceği basın toplantısının ardından takımına maç öncesi son idmanını yaptıracak.

(Vilnius/18.30/19.00/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon öncesi fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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