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Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, dün makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ali Rıza Akkır  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.

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