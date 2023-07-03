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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek.

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

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