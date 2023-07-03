Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı)
3- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek.
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.
(Londra) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.