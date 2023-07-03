Dolar
26.09
Euro
28.40
Altın
1,911.04
ETH/USDT
1,967.40
BTC/USDT
30,673.00
BIST 100
5,978.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meltem Yılmaz Karakurum, Hasan Taşcan  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde buhar kazanındaki basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Afganistan uyruklu H. Ajmal Mustaki'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Vali İsmail Ustaoğlu ile Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"Patlamanın nedeni detaylı şekilde araştırılacak"

Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki endüstriyel temizlik işletmesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tüm 112 ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz olaya müdahale ediyorlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Burada bir buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor. 1 kaybımız var. Tespitlere göre onun dışında herhangi bir yaralımız yok. Şimdi savcımız da olay yerine geldi." diye konuştu.

Ustaoğlu, patlamanın nedeninin de detaylı şekilde araştırılacağını vurgulayarak, "Yabancı uyruklu, günübirlik buraya gelen Afgan uyruklu bir vatandaş olduğunun tespiti yapıldı. Sadece ismini şu an öğrenebildik. Detaylı çalışmaları arkadaşlarımız yapacak. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme yapıldı
Hacıların yurda dönüşleri başladı

Benzer haberler

Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü

Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü

Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın üzerinden 3 yıl geçti

Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor

Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası'nı iki ayda 600 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası'nı iki ayda 600 bini aşkın kişi ziyaret etti
Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı

Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet