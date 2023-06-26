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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Mardin/14.00/15.30/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Karadağ'da temaslarda bulunacak.

(Karadağ) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de taksi dolmuş esnafı ve Antik Kent esnafıyla bir araya gelecek.

(Antalya/15.45/16.30) 

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ, Wroclaw, Krynica-Zdroj) 

2- Türk futbolunda 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.


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